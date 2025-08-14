A Grécia enfrenta um dos piores incêndios florestais do ano. São mais de 20 focos. Um dos mais graves atinge a cidade de Patras, a 200 km da capital, Atenas. Moradores tiveram de deixar a região às pressas. Cerca de 500 veículos foram queimados em um estacionamento. Ao menos três pessoas morreram e 13 bombeiros ficaram feridos. A onda de calor, com temperaturas acima de 40 graus, somada aos ventos fortes, dificulta o trabalho dos bombeiros.



