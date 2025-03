Gripe aviária: apreensões de ovos contrabandeados do México superam as de drogas sintéticas nos EUA

A gripe aviária levou a uma escassez significativa de ovos nos Estados Unidos, resultando em preços elevados nos supermercados. As apreensões de ovos contrabandeados do México agora são dez vezes maiores que as de drogas sintéticas. A doença causou a morte de mais de 170 milhões de aves, muitas sacrificadas para conter o vírus. Em resposta, o governo americano lançou um plano para diminuir os preços dos ovos, oferecendo ajuda financeira e técnica aos produtores, promovendo o desenvolvimento de vacinas e aumentando as importações de países como Turquia, Coreia do Sul e Brasil. As exportações brasileiras quase dobraram em fevereiro comparado ao ano anterior, evidenciando o impacto positivo para os produtores brasileiros.



