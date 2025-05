Grupo de mães lança campanha que propõe proibição do uso de celular por menores de 14 anos

Nove em cada dez crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos usam internet, sendo que 81% têm celular próprio. Diante dos riscos do uso excessivo, um grupo de mães lançou o 'Movimento Desconecta', defendendo que o acesso a smartphones seja permitido apenas após os 14 anos. O pediatra Daniel Becker alertou para os impactos negativos no aprendizado e na socialização infantil, enquanto países como Austrália e Nova Zelândia já avançam em restrições legais.



