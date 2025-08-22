Logo R7.com
Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet

A partida ainda não tinha terminado, quando os torcedores foram até a área destinada à imprensa

JR na TV|Do R7

Depois da eliminação do Internacional, um grupo de torcedores agrediu integrantes de um canal de internet formado - justamente - por colorados. A partida ainda não tinha terminado, quando os torcedores foram até a área destinada à imprensa. Eles tentaram arrancaram os cabos e o computador da equipe. Um dos jornalistas chegou a ser agredido. Ninguém ficou ferido.

