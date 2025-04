Grupo terrorista Hamas volta a divulgar vídeos de reféns israelenses

O grupo terrorista Hamas divulgou vídeos de reféns israelenses, mas os familiares pediram para que não fossem exibidos. Autoridades classificaram as gravações como terrorismo psicológico. Atualmente, 59 reféns estão no território palestino e pelo menos 24 estariam vivos. Uma manifestação em Tel Aviv pediu a libertação dos reféns. Na próxima segunda-feira (7), o Benjamin Netanyahu se reunirá com Donald Trump para discutir as tarifas e o conflito no Oriente Médio.



