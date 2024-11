O grupo terrorista Talibã vai proibir imagens de seres vivos na imprensa do Afeganistão. O regime, que está no poder desde 2021, decretou um pacote de 35 artigos de lei. Muitas incluem restrições para a imprensa e que serão implementadas de forma gradual. Um porta-voz do governo afirmou que as regras serão adotadas porque imagens de seres vivos são contrárias à lei islâmica e que a medida é apenas um conselho.