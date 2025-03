Há 25 anos juntos, corintiana e palmeirense ficarão de lados opostos da torcida na final do Paulista

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras mexe com a vida de um casal. Ela é corintiana, ele palmeirense. São 25 anos de união, provocações e muitos clássicos juntos. No entanto, na hora da grande final de quinta (27), cada um fica vai ficar de um lado da torcida. Qual dos dois será que vai dar o sorrisinho final?



