Há 55 anos, rei Pelé marcava o seu milésimo gol e deixava mais uma marca na história do futebol

Há 55 anos, ocorreu um dos grandes marcos da história do futebol mundial: o milésimo gol do rei Pelé. O marco histórico foi conquistado em uma partida pelo Campeonato Brasileiro do Santos contra o Vasco no Maracanã, então o maior estádio do mundo. Estavam presentes 55 mil espectadores. Para comemorar os 55 anos, uma nova estátua do rei foi inaugurada no memorial de conquistas do Santos.