Hezbollah anuncia substituto para líder morto no final de setembro

O Hezbollah anunciou o sheik Naim Qassem como novo secretário-geral do grupo terrorista. O libanês foi escolhido como sucessor de Hassan Nasrallah, morto no final de setembro em um ataque aéreo de Israel no subúrbio de Beirute. Nesta terça (29), um jovem morreu em Israel em novo ataque do grupo terrorista. Pelo menos 60 foguetes foram lançados pelo Hezbollah contra o norte do território israelense.