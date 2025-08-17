Homem com sinais de embriaguez é preso em Salvador por atropelar corredor que treinava para maratona

Cleydson Costa Filho, de 26 anos, foi levado preso depois de atropelar o corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla de Salvador. A vítima é estudante de Educação Física e treinava para participar de uma prova na Argentina. Ele passou por cirurgia e teve a uma perna amputada. A audiência de custódia está prevista para o começo da semana. O motorista deve responder pelos crimes de lesão corporal gravíssima e de condução de veículo sob efeito de álcool.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!