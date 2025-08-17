Homem com sinais de embriaguez é preso em Salvador por atropelar corredor que treinava para maratona
Emerson Pinheiro, vítima do atropelamento, sofreu amputação após acidente com motorista suspeito de embriaguez
Cleydson Costa Filho, de 26 anos, foi levado preso depois de atropelar o corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla de Salvador. A vítima é estudante de Educação Física e treinava para participar de uma prova na Argentina. Ele passou por cirurgia e teve a uma perna amputada. A audiência de custódia está prevista para o começo da semana. O motorista deve responder pelos crimes de lesão corporal gravíssima e de condução de veículo sob efeito de álcool.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas