Homem é socorrido de helicóptero após grave acidente na Linha Vermelha, no Rio

Acidente envolve três carros e deixa quatro feridos, incluindo um homem em estado grave

JR na TV|Do R7

Um homem foi socorrido de helicóptero após um grave acidente na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Outras três pessoas também tiveram ferimentos leves. A Linha Vermelha, via expressa que liga a capital do Rio de Janeiro à Baixada Fluminense, foi interditada nos dois sentidos. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na via para fazer o resgate. A vítima teve ferimentos graves e foi levada de aeronave para um hospital da região.

