Homem é socorrido de helicóptero após grave acidente na Linha Vermelha, no Rio

Um homem foi socorrido de helicóptero após um grave acidente na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Outras três pessoas também tiveram ferimentos leves. A Linha Vermelha, via expressa que liga a capital do Rio de Janeiro à Baixada Fluminense, foi interditada nos dois sentidos. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na via para fazer o resgate. A vítima teve ferimentos graves e foi levada de aeronave para um hospital da região.



