Homem que atropelou turista com uma charrete em SP será investigado por homicídio doloso

Thalita Danielle Hoshino, de 37 anos, vai enterrada nesta quarta-feira (26) em São Paulo após morrer vítima de um atropelamento por uma charrete na praia de Itanhaém, no litoral paulista. A turista, que passeava de bicicleta com uma amiga no domingo (23), foi atingida em alta velocidade pelo veículo puxado por cavalos que supostamente participava de uma corrida clandestina. A polícia investiga o caso como homicídio doloso, contestando a versão do condutor, que alegou não ter tempo de desviar. O acidente reacendeu o alerta sobre a prática ilegal de rachas com charretes na região, onde um caso semelhante em 2021 deixou uma mulher ferida e um cachorro morto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!