Homem que se passava por pedreiro para roubar imóveis de luxo é preso no RJ

Um homem foi preso por roubar imóveis de luxo, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele começava a trabalhar nos lugares como pedreiro para identificar possíveis vítimas e planejar os crimes. De acordo com a investigação, Deivison Santana Conceição de Maria faz parte de uma organização criminosa especializada em assaltar imóveis de alto padrão, na Zona Sul do Rio. Os investigadores também identificaram a participação de Deivison em um assalto a uma agência bancária. Os criminosos não conseguiram levar o dinheiro do cofre, mas roubaram pertences dos clientes e funcionários.



