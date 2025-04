Homem que tentava vender fuzil em grupo de mensagens é preso na zona norte de São Paulo

Um homem foi preso com um arsenal dentro de casa, na zona norte de São Paulo. Segundo a investigação, o suspeito tentava vender um fuzil em um grupo de mensagens. Alexandre Rodrigues Pereira da Silva foi preso, em flagrante, por porte ilegal de arma. A investigação começou a partir de uma denúncia anônima, quando o suspeito anunciou a venda de um fuzil para os integrantes do grupo de mensagens. O celular dele foi apreendido e as trocas de mensagens com os interessados nas armas serão analisadas. A polícia investiga também a origem do armamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!