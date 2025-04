Houthis lançam ataque aéreo contra Israel horas depois de bombardeio americano no Iêmen

O grupo rebelde Houthis lançou, nesta sexta-feira (18), um ataque aéreo contra Israel. A ofensiva ocorreu poucas horas depois de um ataque dos Estados Unidos contra um porto, no Iêmen. A região é controlada pelos Houthis. Pelo menos 74 pessoas morreram, segundo os rebeldes. De acordo com autoridades americanas, o objetivo da missão foi interromper o fornecimento de petróleo — uma das principais fontes de financiamento do grupo, que também conta com o apoio do Irã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!