Hugo Motta cria comissão para tratar da proteção de crianças e adolescentes na internet

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou no plenário a criação de uma comissão geral e de um grupo de trabalho para tratar da proteção de crianças e adolescentes na internet. A comissão geral, prevista para a próxima quarta-feira (20), vai reunir parlamentares e especialistas para consolidar pontos de projetos já em tramitação, e estabelecer um marco legal sobre o tema. Já o grupo de trabalho, que deve ser instalado ainda esta semana, vai aprofundar o debate e subsidiar a elaboração de um texto unificado. Nas redes sociais, Motta afirmou que: "Combater a sexualização infantil é um dever moral que está acima de partidos e ideologias. Proteger a infância não é um favor, mas uma obrigação da sociedade e do Congresso".



