IA está presente em mais da metade dos lançamentos de segurança eletrônica no Brasil

Em um ano, o uso da inteligência artificial no setor da segurança eletrônica cresceu 10%. O avanço da tecnologia em condomínios exige a criação de novos protocolos, para garantir que não haja vazamento de dados. A indústria brasileira de segurança eletrônica faturou R$ 4 bilhões no ano passado. A inteligência artificial faz parte de 64% dos produtos lançados pelo setor, com destaque para as tecnologias de reconhecimento facial. Se houver vazamento de dados, o condomínio e a empresa contratada podem ser responsabilizados e ficam sujeitos a multas e processos por danos morais e materiais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!