Ibama determina que 14 girafas importadas ilegalmente da África para o RJ sejam devolvidas

O Ibama determinou que 14 girafas importadas ilegalmente do continente africano sejam devolvidas ou levadas a zoológicos. O caso é considerado o maior tráfico de animais da história do Brasil. As girafas foram trazidas em 2021 pelo BioParque, o zoológico do Rio de Janeiro, e levadas para um resort em condições inadequadas. Algumas morreram. O Tribunal de Justiça do Rio está analisando o processo.