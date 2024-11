Imagens mostram Francisco Wanderley Luiz comprando fogos de artifício uma semana antes do ataque

Novas imagens obtidas pela Polícia Civil do Distrito Federal mostram o momento em que Francisco Wanderley Luiz compra fogos de artifícios para usar no ataque à Praça dos Três Poderes, em Brasília. O dono da loja prestou depoimento à Policia Federal hoje (15). Em uma rede social, o estabelecimento divulgou nota informando que a venda foi feita seguindo todas as normas legais. De acordo com a investigação, há indícios de que o autor do atentado alterou de forma caseira os fogos de artifícios para potencializar as explosões.