‘Impostômetro’ contabiliza R$ 40 trilhões em tributos arrecadados pelo governo nos últimos 20 anos

Um sistema que faz uma projeção de todos os impostos arrecadados pelo país, conhecido como "Impostômetro" completou 20 anos. Nessas duas décadas em funcionamento, foram contabilizados R$ 40 trilhões em tributos pagos ao governo. Segundo o levantamento, com todo esse dinheiro seria possível construir mais de 60 mil escolas ou abrir 25 mil leitos hospitalares. Um estudo realizado pela associação comercial de São Paulo, mostra que o Brasil está na posição de número 24, entre os países que mais pagam impostos no mundo. Um evento na capital paulista marcou os 20 anos do Impostômetro e ainda lançou um outro sistema, o “Gasto Brasil”, que vai revelar as contas do país.



