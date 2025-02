Imprensa internacional repercute denúncia contra Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe

A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado repercutiu na imprensa internacional. O documento encaminhado pela Procuradoria-Geral da República também foi o principal assunto no meio político em Brasília (DF) nesta quarta (19). O presidente Lula afirmou que todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com lideranças da oposição.



