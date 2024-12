Incêndio criminoso com motivação antissemita destrói uma das maiores sinagogas da Austrália

Um incêndio criminoso destruiu uma das maiores sinagogas da Austrália, em Melbourne. As autoridades afirmaram que o ataque teve motivação antissemita. Dois suspeitos atearam fogo enquanto poucas pessoas estavam dentro; a maioria conseguiu escapar e uma pessoa foi hospitalizada com queimaduras. Desde 7 de outubro do ano passado, a Austrália registrou mais de 2 mil ataques antissemitas no país.