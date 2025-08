Indenização prometida pelo governo federal ainda não foi paga às crianças afetadas pelo Zika Vírus

Em todo o Brasil, mais de 1.800 crianças têm deficiência causada pelo vírus da Zika. Há um mês, foi publicada em Diário Oficial da União uma lei que garante indenização de R$ 50 mil e pensão vitalícia de cerca de R$ 8 mil para as famílias, mas o benefício ainda não foi pago pelo governo. A lei entrou em vigor no dia 1º de julho e não tem sido cumprida pelo governo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!