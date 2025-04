Inflação desacelera em março, mas é a maior para o mês em três anos

A inflação desacelerou em março, mesmo assim, o IPCA foi o mais alto para o mês em três anos. O índice foi pressionado outra vez pela alta dos alimentos. Tomate, ovos e café são os que mais subiram. Também aumentaram os preços das roupas e calçados, combustíveis e passagens aéreas. O IPCA chegou a 5,48%. A meta para a inflação definida pelo governo é de 3%, com tolerância até 4,5%. Com a economia ainda aquecida e taxa de desemprego baixa, o Banco Central vai seguir com a alta de juros para conter o consumo e segurar a inflação.



