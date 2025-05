Influenciadores invadem pista de aeroporto no RJ para filmar decolagem de aviões de perto

Influenciadores invadiram a pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para registrar a decolagem dos aviões e publicar nas redes sociais. O influenciador Thiago Jatobá, que tem mais de 130 mil seguidores em uma rede social, compartilha vídeos praticando esportes radicais, mas desta vez, ele colocou a própria vida, dos amigos e de diversos passageiros em perigo. Na terça-feira (20), o grupo pulou a cerca que dá acesso à pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, deitou na grama e registrou de perto a decolagem dos aviões. A Polícia Federal investiga o caso e a concessionária que administra o aeroporto afirmou que colabora com as investigações e que vai tomar as medidas cabíveis.



