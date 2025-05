INSS abre processo contra 12 entidades investigadas por descontos ilegais nas aposentadorias

O INSS abriu nesta segunda-feira (05), processo administrativo contra 12 entidades investigadas pela Polícia Federal. O processo busca responsabilizar sindicatos e associações suspeitos de desviar recursos dos aposentados e pensionistas do INSS sem autorização dos beneficiários, por meio de um convênio com o Instituto. Pela manhã, no Palácio do Planalto, e pela tarde, no Ministério da Previdência, ministros e técnicos discutiram um plano para devolver o dinheiro descontado sem autorização dos beneficiários. A formulação do plano de ressarcimento está sob a responsabilidade do INSS e da AGU.



