INSS anuncia parceria com os Correios para atender presencialmente vítimas de descontos ilegais

O INSS anunciou uma parceria com os correios para atender presencialmente os aposentados e pensionistas. Essa parceria tem o objetivo de facilitar o acesso ao INSS para quem vai contestar descontos ilegais na folha de pagamento. Os atendimentos presenciais começam na sexta-feira da próxima semana, dia 30 de maio. Os aposentados e pensionistas poderão procurar as quase cinco mil agências dos correios em todo o país, que estarão habilitadas para consultar o sistema do INSS e orientar o público sobre a cobrança de descontos associativos não autorizados. O processo de contestação dos valores também vai continuar pelo aplicativo Meu INSS, pelo site do instituto e pelo telefone 135.



