INSS realiza mutirão especial no RJ para agilizar a concessão do BPC

O INSS realizou neste sábado (14), no Rio de Janeiro, um mutirão especial para agilizar a concessão do Benefício de Prestação Continuada para pessoas em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda. Em todo o Brasil, as agências da Previdência Social estão abrindo as portas aos finais de semana para acelerar o recebimento do BPC. Atualmente, quase 600 mil pessoas estão na fila, aguardando para regularizar os auxílios.



