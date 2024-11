Um instrutor de paraquedismo morreu durante um salto na Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, neste domingo (3). Um vídeo registrou os últimos momentos do instrutor. Ele morreu ao tentar saltar com um speed flying, uma espécie de paraquedas menor e mais veloz. José de Alencar teria tropeçado e caído de uma altura de 250 metros.