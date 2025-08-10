Logo R7.com
Integrante do governo americano volta a criticar a Justiça brasileira e Alexandre de Moraes

Christopher Landau aponta deterioração nas relações Brasil-EUA em críticas ao STF.

JR na TV|Do R7

Sem citar o nome do ministro Christopher Landau, vice-secretário do Departamento de Estado Americano, fez uma postagem em uma rede social. Na última segunda (4), o vice-secretário afirmou que o crime do ex-presidente Jair Bolsonaro fio criticar o ministro do STF.

