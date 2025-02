Integrante do PCC que teria tramado a fuga de Marcola é morto em operação em SP

O integrante do PCC Carlos Alves Bezerra, conhecido como Carlão, morreu em uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público, em Campinas, interior de São Paulo. Ele seria responsável por tramar a fuga do chefe da facção criminosa, Marcola, que está preso em Brasília. A Rota, grupo de elite da PM, participou da operação.



