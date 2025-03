Internacional vence o Grêmio e conquista o Campeonato Gaúcho pela primeira vez desde 2016

O Internacional venceu o Grêmio e ficou com o título do Campeonato Gaúcho. A última vez que o Colorado levantou a taça foi em 2016. A partida foi marcada por confusões, cartões e expulsões. Aos 10 minutos do segundo tempo, Valencia, de falta, abriu o placar para o Inter. O Grêmio empatou com Wagner Leonardo, de cabeça, após cobrança de falta. O 1 a 1 não foi suficiente para reverter a vantagem do Inter.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!