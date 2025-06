Inverno tem início com previsão de baixas temperaturas na região sul do Brasil

Na região sul, o começo do inverno já deve contar com temperaturas baixas. Nas demais regiões do centro-sul, o frio volta a se espalhar a partir da próxima semana. Na capital paulista, o sábado (21) será marcado pelo retorno da chuva em forma de pancadas à tarde. Faz até 24 graus. no domingo (22), tempo firme com máxima de 25. No início da próxima semana, as instabilidades ganham força e há possibilidade de chuva forte à tarde. Amanhã, a frente fria avança pelo oceano e favorece o retorno das instabilidades no litoral de São Paulo. Tarde de sábado (21) com máximas de 20 graus em Florianópolis. 28 em João Pessoa. e até 31 graus em Cuiabá e em Manaus.



