Investidor de criptomoedas é preso nos EUA sob a acusação de sequestrar e torturar turista italiano

Nos Estados Unidos, um investidor de criptomoedas foi detido sob acusação de sequestrar e torturar um turista italiano. John Woeltz foi preso em Nova York e indiciado no fim de semana. O turista italiano, de 28 anos, não teve a identidade revelada. Ele havia alugado um imóvel do suspeito e disse que foi torturado por semanas, depois de se recusar a fornecer a senha de acesso às criptomoedas. Até que conseguiu fugir e procurou a polícia. Uma mulher identificada como Beatrice Folchi também foi detida por suspeita de envolvimento no caso.



