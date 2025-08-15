Investigações sobre a prisão de Hytalo Santos apontam para exploração sexual, entre outros crimes

As investigações que levaram à prisão do influenciador Hytalo Santos e do companheiro dele, apontam para crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. As denúncias contra Hytalo Santos ganharam força na semana passada, com um vídeo do influenciador Felipe Bressanin, o Felca, que chama a atenção para conteúdos que alimentam redes de pedofilia, na internet.



