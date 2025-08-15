Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Investigações sobre a prisão de Hytalo Santos apontam para exploração sexual, entre outros crimes

Investigação aponta crimes graves, incluindo trabalho infantil e produção de material pornográfico

JR na TV|Do R7

As investigações que levaram à prisão do influenciador Hytalo Santos e do companheiro dele, apontam para crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. As denúncias contra Hytalo Santos ganharam força na semana passada, com um vídeo do influenciador Felipe Bressanin, o Felca, que chama a atenção para conteúdos que alimentam redes de pedofilia, na internet.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Crimes
  • Crimes Cibernéticos (Cybercrime)
  • Felca
  • Internet
  • Paraíba
  • Pedofilia
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.