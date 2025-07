IOF: Decisão do governo de recorrer ao STF preocupa membros da Corte e do Congresso

A decisão do governo de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a suspensão do aumento do IOF, preocupa integrantes da Corte e do Congresso. Em Lisboa, autoridades discutem, nos bastidores, as possíveis repercussões do caso. O vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, afirmou hoje (1º) que levar a questão para uma disputa judicial não é a saída para a crise. O senador afirmou que o governo tem alternativas para aumentar a arrecadação. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, comentou a crise durante a visita aos estúdios da RECORD Portugal. Em tom de brincadeira, o ministro lembrou que autoridades envolvidas no debate devem se encontrar nos próximos dias, durante o fórum de Lisboa.



