IOF: Moraes suspende decretos do governo e do Congresso e determina audiência de conciliação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os decretos do governo federal que aumentavam as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e determinou a realização de uma audiência de conciliação entre o Executivo e o Congresso Nacional. A decisão ocorreu após o Legislativo derrubar as medidas editadas pelo Planalto, gerando um impasse entre os poderes. Moraes deu prazo de cinco dias para que as partes envolvidas prestem esclarecimentos e marcou a audiência para o dia 15. Até lá, os aumentos no IOF ficam suspensos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!