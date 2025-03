Israel alertou o Brasil sobre envolvimento do Hezbollah com fintech ligada ao PCC

O Jornal da Record teve acesso a um documento que mostra que Israel alertou o Brasil sobre o envolvimento de uma instituição financeira digital, que seria usada para lavar dinheiro do PCC, com terroristas do Hezbollah. O Ministério Público de São Paulo descobriu que a facção guardava o equivalente a quase R$ 500 milhões na mesma carteira de criptomoedas usada pelo grupo terrorista libanês. Na delação ao Ministério Público, Vinicius Gritzbach revelou quem estava por trás das fintechs que teriam sido usadas pelo PCC para lavar dinheiro do crime organizado. O Ministério Público foi informado da suposta conexão em um relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras.



