Israel anuncia ter matado um dos fundadores do Hamas durante operação na Faixa de Gaza

As Forças Armadas de Israel anunciaram que um dos fundadores do Hamas foi morto em uma operação na Faixa de Gaza. Além de ser um dos fundadores da ala militar do grupo terrorista, ele também participou do planejamento do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Em outra operação, o governo israelense atingiu alvos na região de Khan Younis. A imprensa de Gaza disse que seis pessoas morreram na ofensiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!