Israel ataca a Síria para defender minoria árabe, vítima de violência e perseguição no país

Israel alegou ter atacado a Síria para defender uma minoria árabe que é vítima de violência e perseguição no país. O prédio atingido é do ministério da defesa e fica no centro da capital, Damasco. O governo israelense alega que o exército sírio se juntou aos beduínos no conflito com a minoria drusa, no sul do país. Segundo autoridades, o confronto já deixou mais de 300 mortos. A população drusa vive na Síria, no Líbano e em Israel, onde os homens inclusive servem no exército.



