Israel envia delegação ao Egito para negociar a libertação de mais reféns

O governo de Israel enviou uma delegação ao Egito para negociar a libertação de mais reféns. O objetivo é estender a primeira fase do cessar-fogo, que termina em dois dias. No Norte do país, 14 pessoas ficaram feridas em um atropelamento que é investigado como ato terrorista. Um dos feridos permanece em estado grave.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!