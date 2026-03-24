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Mísseis lançados pelo Irã atingem regiões de Israel

Prédios e carros ficaram danificados com o impacto; há relato de quatro feridos

Conexão Record News|Do R7

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Um ataque do Irã a Israel resultou em quatro feridos em Tel Aviv.

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