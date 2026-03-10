Logo R7.com
Gaza sofre com falta de remédios e insumos hospitalares

Alerta é do Ministério da Saúde local e da Organização Mundial da Saúde

Hora News|Do R7

A região de Gaza sofre com a falta de medicamentos e itens hospitalares básicos, com uma escassez que atinge mais de 53% dos medicamentos essenciais, segundo o diretor do Departamento de Farmácia dos Hospitais.

