Gaza sofre com falta de remédios e insumos hospitalares

A região de Gaza sofre com a falta de medicamentos e itens hospitalares básicos, com uma escassez que atinge mais de 53% dos medicamentos essenciais, segundo o diretor do Departamento de Farmácia dos Hospitais.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!