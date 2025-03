Israel envia delegação para o Catar para definir termos da segunda fase do cessar-fogo com o Hamas

Israel enviou uma delegação para Doha, no Catar, na tentativa de definir os termos para a segunda fase do acordo de cessar-fogo com o Hamas. O enviado dos Estados Unidos disse que o ponto de partida é desarmar o grupo, garantir a saída dos terroristas de Gaza e libertar todos os 59 reféns. Nesta segunda (10), um bebê ficou ferido depois que um terrorista atirou uma pedra contra um carro.



