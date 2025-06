Israel estima que Hamas tenha perdido mais de 20 mil combatentes desde o início da guerra em Gaza

Israel e o grupo terrorista Hamas não se pronunciaram sobre a declaração de Donald Trump ou deram detalhes dos avanços nas negociações. Autoridades israelenses estimam que os terroristas do Hamas tenham perdido mais de 20 mil combatentes desde o início da guerra em Gaza, há 1 ano e oito meses. Agora, outras facções armadas estariam disputando poder. O Hamas trava uma batalha contra a força popular, liderada por Yasser Abu Shabab, um jovem que vive em Rafah. Agora sem o apoio do Irã, o Hamas luta para sobreviver. Hoje (27), Israel atacou uma base no sul do Líbano usada para gerenciar o sistema de defesa da organização terrorista. Não há confirmação de feridos.



