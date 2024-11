Jair Bolsonaro critica indiciamento e considera injusta a prisão de militares

Dois dias depois de ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de um suposto golpe de estado em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma live com o ex-ministro do turismo Gilson Machado. “É uma coisa absurda essa história de golpe, é absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e quatro oficiais superiores?”, disse. Bolsonaro também criticou a prisão de quatro militares e um policial federal na última terça-feira (19) por ligações com o suposto plano para matar Lula, então presidente eleito, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que na época presidia o Tribunal Superior Eleitoral.