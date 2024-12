Joe Biden considera conceder perdão preventivo para proteger aliados

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera a concessão de perdão preventivo para proteger aliados de uma possível retaliação em um futuro governo liderado por Donald Trump. Oficiais da Casa Branca indicam que essa medida visa resguardar críticos do ex-presidente e senadores que participaram de pedidos de impeachment ou do comitê sobre a invasão ao Congresso em 2021. Essa proposta surge após Biden ter concedido indulto ao seu filho. Enquanto isso, Donald Trump avança na formação do novo governo e anunciou David Sacks como responsável pela inteligência artificial e política de criptomoedas.