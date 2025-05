Jogador Bruno Henrique, do Flamengo, será investigado por suspeita de manipulação de resultados

O presidente do Superior Tribunal de Justiça desportiva abriu inquérito para investigar o jogador Bruno Henrique, do Flamengo. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultados. Com as provas da investigação da PF, o auditor nomeado pelo presidente do STJD vai ter, no máximo, 30 dias para apresentar um relatório final. Bruno Henrique é suspeito de receber um cartão amarelo, de propósito, em um jogo contra o Santos, em 2023, para beneficiar apostadores, entre eles, o irmão.



