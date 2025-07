Jogador Diogo Jota, do Liverpool, morre em grave acidente de carro; irmão também não resistiu

O dia foi marcado por uma tragédia envolvendo o jogador Diogo Jota. O atleta do Liverpool, da Inglaterra, e da seleção de Portugal morreu, hoje (3), em um acidente de carro, na Espanha. Diogo Jota e o irmão André Silva - que também era jogador de futebol - estavam a caminho do Reino Unido, quando o veículo em que estavam perdeu o controle, bateu e pegou fogo. Segundo a polícia espanhola, eles estavam em alta velocidade e, durante uma ultrapassagem, um dos pneus furou. Desde a confirmação da tragédia, centenas de torcedores passaram no estádio do Liverpool para prestar homenagens. O time anunciou que vai aposentar a camisa número 20, usada pelo atacante nas últimas quatro temporadas.



