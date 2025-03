Jogador do Bragantino que sofreu acidente de carro tem protocolo de morte encefálica interrompido

O protocolo de morte encefálica do jogador do Bragantino, que sofreu um grave acidente de carro na última terça-feira (5), no interior de São Paulo, foi interrompido pelo hospital. A decisão médica foi tomada após o jogador apresentar um quadro de tosse. Pedro Severino, de 19 anos, vai continuar sedado e com ventilação mecânica. O hospital informou que se não houver nenhuma evolução clínica, o protocolo será reaberto. O carro em que o jogador estava bateu na traseira de um caminhão, na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de americana. Pedro estava com outro atleta do clube, que sofreu ferimentos leves.



